Главным экспортным продуктом Украины может стать оружие - Камышин

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«Мы 20 лет строили аграрную страну, шли по пути житницы Европы. К сожалению, весь мир нам показал, что эта модель не может быть долгосрочная, живучая. Мы войной вынуждены строить оборонно-промышленный комплекс. Но это еще и возможность для нас, как для страны стать арсеналом свободного мира. Если мы как государство сфокусируемся на оборонке и дадим возможность этой отрасли развиваться, я уверен, что мы построим сильнейший оборонно-промышленный комплекс», - рассказал Камышин.

Он считает, что перспективность этой отрасли демонстрирует производство дронов.

«В дронах вы увидели, что произошло за полгода. Сегодня вы видите, что месяц к месяцу кратно растет отечественное производство. Большинство того, что летит за пределы Украины – это произведено в Украине, большинство того, что на сегодня летит на линии фронта это уже произведено в Украине», - сказал Камышин.

Он заявил, что ближайшие шесть месяцев, ежемесячно будет кратный рост отечественного производства.

«Вы увидите, ближайшие шесть месяцев, ежемесячно будет кратный рост отечественного производства. Я уверен, что по другим направлениям вы так же будете видеть результат. Мы о них молчим и будем молчать, но все больше отечественного производства появляется на фронте. Для нас, как для страны – это может быть главным экспортным продуктом после окончания войны. Я хочу дождаться момента, когда наши «Стугны», БТРы, дроны поедут на экспорт. Поверьте мне, это станет главным экспортным продуктом для страны», - сказал Камышин.

Дополнение

Производство беспилотных летательных аппаратов в Украине за год выросло в 100 раз, более 200 компаний начали заниматься разработкой беспилотников.