Главным экспортным продуктом Украины может стать оружие - Камышин
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. После окончания полномасштабной войны главным экспортным продуктом Украины может стать оружие. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин во время Киевского международного экономического форума, передает УНН.
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«Мы 20 лет строили аграрную страну, шли по пути житницы Европы. К сожалению, весь мир нам показал, что эта модель не может быть долгосрочная, живучая. Мы войной вынуждены строить оборонно-промышленный комплекс. Но это еще и возможность для нас, как для страны стать арсеналом свободного мира. Если мы как государство сфокусируемся на оборонке и дадим возможность этой отрасли развиваться, я уверен, что мы построим сильнейший оборонно-промышленный комплекс», - рассказал Камышин.
Он считает, что перспективность этой отрасли демонстрирует производство дронов.
«В дронах вы увидели, что произошло за полгода. Сегодня вы видите, что месяц к месяцу кратно растет отечественное производство. Большинство того, что летит за пределы Украины – это произведено в Украине, большинство того, что на сегодня летит на линии фронта это уже произведено в Украине», - сказал Камышин.
Он заявил, что ближайшие шесть месяцев, ежемесячно будет кратный рост отечественного производства.
«Вы увидите, ближайшие шесть месяцев, ежемесячно будет кратный рост отечественного производства. Я уверен, что по другим направлениям вы так же будете видеть результат. Мы о них молчим и будем молчать, но все больше отечественного производства появляется на фронте. Для нас, как для страны – это может быть главным экспортным продуктом после окончания войны. Я хочу дождаться момента, когда наши «Стугны», БТРы, дроны поедут на экспорт. Поверьте мне, это станет главным экспортным продуктом для страны», - сказал Камышин.
Дополнение
Производство беспилотных летательных аппаратов в Украине за год выросло в 100 раз, более 200 компаний начали заниматься разработкой беспилотников.