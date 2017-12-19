Главные новогодние елки открыли на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сегодня, в День Святого Николая, в Ужгороде зажгли огни две главные елки Закарпатья - городская на Театральной площади и областная на площади Народной, передает корреспондент УНН.
Уже традиционно главную елку Ужгороде открывали в сопровождении сотен николайчиков, которые приветствовали горожан и дарили им конфеты.
На сцене же детей поздравили сказочные персонажи. Главный герой праздника - Святой Николай - собрал в хоровод всех детей и взрослых и каждому пожелал счастья и мира в новом году. Впоследствии городскую елку украсили тысячи золотистых огней.
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На открытии же главной областной елки перед зданием Закарпатской ОГА происходило масштабное театрализованное действо. На праздник Святого Николая в Ужгород приехали более полутысячи детей со всей области. Малышей развлекали яркие новогодние персонажи - елки, снежинки, ангелы и помощники Св. Николая. Под пение и аплодисменты детей главная елка Закарпатья зажглась километром гирлянд.
Уже традиционно елки и праздничные локации в областном центре Закарпатья будут стоять до Крещения, 19 января.
Как ранее сообщал УНН, семья из Ужгорода подарила городу 15-метровую новогоднюю елку из собственного двора.