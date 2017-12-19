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Головні новорічні ялинки відкрили на Закарпатті

Головні новорічні ялинки відкрили на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні, у День Святого Миколая, в Ужгороді засвітили вогні дві головні ялинки Закарпаття – міська на площі Театральній та обласна на площі Народній, передає кореспондент УНН.

Уже традиційно головну ялинку Ужгороді відкривали у супроводі сотень Миколайчиків, які вітали містян і дарували їм цукерки.

На сцені ж дітей привітали казкові персонажі. Головний герой свята – Святий Миколай – зібрав у хоровод усіх дітей та дорослих й кожному побажав щастя і миру у новому році. Згодом міську ялинку прикрасили тисячі золотавих вогників.

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На відкритті ж головної обласної ялинки перед будівлею Закарпатської ОДА відбувалося масштабне театралізоване дійство. На свято Святого Миколая до Ужгорода приїхали понад півтисячі дітей з усієї області. Малят розважали яскраві новорічні персонажі – ялинки, сніжинки, янголи і помічники Св. Миколая. Під співи і аплодисменти дітей головна ялинка Закарпаття загорілася кілометром гірлянд.

Вже традиційно ялинки та святкові локації в обласному центрі Закарпаття стоятимуть до Водохреща, 19 січня.

Як раніше повідомляв УНН, родина з Ужгорода подарувала місту 15-метрову новорічну ялинку з власного подвір’я.

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