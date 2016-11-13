Главы МИД стран Евросоюза обсудят отношения с США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Брюсселе сегодня вечером встретятся министры иностранных дел стран Европейского Союза, чтобы обсудить отношения с США, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Встреча, запланированная предварительно на понедельник, должна была быть посвящена, в частности, ситуации в Турции и отношениям со странами к востоку от ЕС. Однако после президентских выборов в США Ф.Могерини попросила министров прибыть в Брюссель раньше, чтобы обсудить их последствия.
В то же время министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сразу после президентских выборов в США призвал не сетовать на победу Дональда Трампа. Сегодня он не примет участия в переговорах на уровне министров, считая, что нет необходимости созывать дополнительную встречу, посвященную отношениям с США.