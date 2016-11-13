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Голови МЗС країн Євросоюзу обговорять відносини із США

Голови МЗС країн Євросоюзу обговорять відносини із США

Київ • УНН

 • 9541 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Брюсселі сьогодні ввечері зустрінуться міністри закордонних справ країн Європейського Союзу, щоб обговорити відносини зі США, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.

Зустріч, запланована попередньо на понеділок, мала бути присвячена, зокрема, ситуації в Туреччині та взаєминам з країнами на схід від ЄС. Проте після президентських виборів у США Федеріка Могеріні попросила міністрів прибути до Брюсселя раніше, щоб обговорити їх наслідки.

Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон відразу після президентських виборів у США закликав не нарікати на перемогу Дональда Трампа. Сьогодні він не візьме участі в переговорах на рівні міністрів, вважаючи, що немає потреби скликати додаткову зустріч, присвячену відносинам зі США.

Українські Національні Новини

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