Главы МИД стран Восточного партнерства обсудят проблему России - Чапутович

"Для нас самый важный пункт после полудня - встреча с министрами иностранных дел Восточного партнерства. Для нас важное направление и я надеюсь на интересную дискуссию. Наверное во время дискуссии на тему Восточного партнерства будет обсуждена проблема России", - сказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Яцек Чапутович отметил, что вопрос расширения евросоюзных санкций в отношении Москвы не был внесен в сегодняшнюю программу встречи министров иностранных дел ЕС.



Как повидомялв УНН, Совет Европейского союза утвердил новый режим санкций в ответ на использование и распространение химического оружия.