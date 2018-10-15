Главы МИД стран Восточного партнерства обсудят проблему России - Чапутович
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Главы МИД стран Восточного партнерства сегодня на встрече обсудят проблему России. Об этом глава польской дипломатии Яцек Чапутович сообщил "Польскому радио", передает УНН.
"Для нас самый важный пункт после полудня - встреча с министрами иностранных дел Восточного партнерства. Для нас важное направление и я надеюсь на интересную дискуссию. Наверное во время дискуссии на тему Восточного партнерства будет обсуждена проблема России", - сказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
Яцек Чапутович отметил, что вопрос расширения евросоюзных санкций в отношении Москвы не был внесен в сегодняшнюю программу встречи министров иностранных дел ЕС.
Как повидомялв УНН, Совет Европейского союза утвердил новый режим санкций в ответ на использование и распространение химического оружия.