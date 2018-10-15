Голови МЗС країн Східного партнерства обговорять проблему Росії - Чапутович

"Для нас найважливіший пункт пополудні – зустріч з міністрами закордонних справ Східного партнерства. Для нас важливий напрямок і я сподіваюся на цікаву дискусію. Напевно під час дискусії на тему Східного партнерства буде обговорена проблема Росії", - сказав міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

Яцек Чапутович зауважив, що питання розширення євросоюзних санкцій щодо Москви не було внесене до сьогоднішньої програми зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.



Як повідомялв УНН, Рада Європейського союзу затвердила новий режим санкцій у відповідь на використання та поширення хімічної зброї.