Глава Еврокомиссии призвала предоставить Украине дальнобойное оружие

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"Насущная потребность - вы это знаете - это военная помощь для поддержки усилий украинских вооруженных сил. Вот почему мы только что предложили документ о производстве боеприпасов - мы называем его ASAP. Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к увеличению производства остро необходимых 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. А те, кто могут, должны предоставить артиллерию и системы вооружения большой дальности, которые могут помочь Украине выровнять разрыв на поле боя в дальности до сил вторжения", - сказала фон дер Ляйен.

Детали

Она добавила, что поддержка также нужна для боевой подготовки украинских сил. "Государства-члены делают много, и мы, на европейском уровне, тоже делаем свою долю. До конца года мы подготовим 30 тысяч военнослужащих и женщин-военнослужащих", - отметила глава Еврокомиссии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов предоставить Украине 1 миллион снарядов для артиллерии.