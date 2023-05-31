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Голова Єврокомісії закликала надати Україні далекобійну зброю

Голова Єврокомісії закликала надати Україні далекобійну зброю

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала "тих, хто може" надати Україні артилерію та системи озброєння великої дальності. Про це вона сказала під час виступу в середу на форумі Globsec у Братиславі, передає УНН.

Цитата

"Нагальна потреба – ви це знаєте – це військова допомога для підтримки зусиль українських збройних сил. Ось чому ми тільки-но запропонували документ про виробництво боєприпасів — ми називаємо його ASAP. Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до збільшення виробництва гостро необхідних 155-міліметрових та 152-міліметрових артилерійських снарядів. А ті, хто можуть, повинні надати артилерію та системи озброєння великої дальності, які можуть допомогти Україні вирівняти розрив на полі бою в дальності до сил вторгнення", - сказала фон дер Ляєн.

Деталі

Вона додала, що підтримка також потрібна для бойової підготовки українських сил. "Держави-члени роблять багато, і ми, на європейському рівні, теж робимо свою частку. До кінця року ми підготуємо 30 тисяч військовослужбовців та жінок-військовослужбовців", - зазначила голова Єврокомісії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз готовий надати Україні 1 мільйон снарядів для артилерії.

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