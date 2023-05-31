Голова Єврокомісії закликала надати Україні далекобійну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала "тих, хто може" надати Україні артилерію та системи озброєння великої дальності. Про це вона сказала під час виступу в середу на форумі Globsec у Братиславі, передає УНН.
Цитата
"Нагальна потреба – ви це знаєте – це військова допомога для підтримки зусиль українських збройних сил. Ось чому ми тільки-но запропонували документ про виробництво боєприпасів — ми називаємо його ASAP. Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до збільшення виробництва гостро необхідних 155-міліметрових та 152-міліметрових артилерійських снарядів. А ті, хто можуть, повинні надати артилерію та системи озброєння великої дальності, які можуть допомогти Україні вирівняти розрив на полі бою в дальності до сил вторгнення", - сказала фон дер Ляєн.
Деталі
Вона додала, що підтримка також потрібна для бойової підготовки українських сил. "Держави-члени роблять багато, і ми, на європейському рівні, теж робимо свою частку. До кінця року ми підготуємо 30 тисяч військовослужбовців та жінок-військовослужбовців", - зазначила голова Єврокомісії.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз готовий надати Україні 1 мільйон снарядів для артилерії.