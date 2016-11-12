Глава ЕК предрек Д.Трампу два "потерянных" для дипломатии года
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прогнозирует, что два первых года каденции новоизбранного президента США Дональда Трампа будут "потеряны" из-за отсутствия у него опыта во внешней политике, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Д.Трампу стоит "поездить по миру, которого он не знает", - сказал Ж.-К.Юнкер.
На вопрос, повлияет ли приход Д.Трампа в Белый дом на отношения между США и Европой, Ж.-К.Юнкер отметил, что американцы в принципе не интересуются Европой. "Это касается как политического класса, так и простых американцев. Они не знают Европу", - сказал европолитик.
Он напомнил высказывание 70-летнего бизнесмена во время предвыборной кампании о том, что "Бельгия - это замечательный город". Бельгия, напомним, это страна. Ранее Д.Трамп также называл Брюссель "адской дырой".
По мнению Ж.-К.Юнкера, Д.Трамп выдвигает тезисы из "опасными последствиями", поскольку ставит под сомнение НАТО и, тем самым, модель, на которой основана безопасность Европы.