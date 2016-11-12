Голова ЄК передрік Д.Трампу два "втрачені" для дипломатії роки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер прогнозує, що два перших роки каденції новообраного президента США Дональда Трампа будуть "втрачені" через брак у нього досвіду у зовнішній політиці, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Д.Трампові варто "поїздити по світу, якого він не знає", - сказав Ж.-К.Юнкер.
На питання, чи вплине прихід Д.Трампа до Білого дому на відносини між США і Європою, Ж.-К.Юнкер зазначив, що американці в принципі не цікавляться Європою. "Це стосується як політичного класу, так і простих американців. Вони не знають Європи", - сказав європолітик.
Він нагадав висловлювання 70-річного бізнесмена під час передвиборної кампанії про те, що "Бельгія - це чудове місто". Бельгія, нагадаємо, це країна. Раніше Д.Трамп також називав Брюссель "пекельною дірою".
На думку Ж.-К.Юнкера, Д.Трамп висуває тези з "небезпечними наслідками", оскільки ставить під сумнів НАТО і, тим самим, модель, на якій заснована безпека Європи.