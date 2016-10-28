Глава ЕК и П.Порошенко обсудили ситуацию вокруг ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Собеседники обсудили ситуацию вокруг ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Жан-Клод Юнкер отметил, что Соглашение, включая зону свободной торговли, продолжает действовать", - говорится в сообщении.
Напомним, П.Порошенко обсудил "безвиз" с президентом Еврокомиссии.