Голова ЄК і П.Порошенко обговорили ситуацію довкола ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером під час телефонної розмови обговорили ситуацію довкола ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
"Співрозмовники обговорили ситуацію довкола ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Жан-Клод Юнкер наголосив, що Угода, включаючи зону вільної торгівлі, продовжує діяти", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, П.Порошенко обговорив "безвіз" з президентом Єврокомісії.