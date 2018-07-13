Спикер ВР назвал количество непринятых евроинтеграционных законов

"Не все из евроинтеграционных законов были приняты. 57, которые были определены, из них до 20 были приняты. Если быть точным, 18 были приняты, один на повторное чтение направлен", - сообщил Парубий.

Как сообщал УНН, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко назвала приоритетные евроинтеграционные задачи. Среди приоритетных интеграционных задач - переход на стандарты ЕС и НАТО, присоединение к Шенгенской зоне и общее цифровое и авиационное пространство с Евросоюзом.