Голова ВР назвав кількість неприйнятих євроінтеграційних законів

“Не всі з євроінтеграційних законів були прийняті. 57, які були визначені, з них до 20 були прийняті. Якщо бути точними, 18 були прийняті, один на повторне читання направлений”, — повідомив Парубій.

Як повідомляв УНН, представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко назвала пріоритетні євроінтеграційні завдання. Серед пріоритетних інтеграційних завдань — перехід на стандарти ЄС та НАТО, приєднання до Шенгенської зони та спільний цифровий та авіаційний простір з Євросоюзом.