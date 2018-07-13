Голова ВР назвав кількість неприйнятих євроінтеграційних законів

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Станом на зараз лише 18 євроінтеграційних законів з 57 були прийняті. Про це на прес-конференції повідомив голова ВРУ Андрій Парубій, передає УНН.

“Не всі з євроінтеграційних законів були прийняті. 57, які були визначені, з них до 20 були прийняті. Якщо бути точними, 18 були прийняті, один на повторне читання направлений”, — повідомив Парубій.

Як повідомляв УНН, представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко назвала пріоритетні євроінтеграційні завдання. Серед пріоритетних інтеграційних завдань — перехід на стандарти ЄС та НАТО, приєднання до Шенгенської зони та спільний цифровий та авіаційний простір з Євросоюзом.

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