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Глава ВСК Гришина: "Укрзализныця" провалила доставку грузов и заплатит штраф

Глава ВСК Гришина: "Укрзализныця" провалила доставку грузов и заплатит штраф

Киев  •  УНН

 • 21993 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. За несвоевременную доставку грузов в 2019-2021 годах "Укрзализныця" заплатит 377,8 млн грн штрафов. Об этом сообщила председатель профильной Временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, передает УНН.

Впрочем, виновников за провал доставки грузов в "Укрзализныце" так и не нашли.

"ВСК просила назвать конкретных виновников ситуации с провалом доставки грузов, вместо этого пришел ответ за подписью - и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Романа Черницкого и директора по коммерческой и логистической работе компании Александра Зарубы, суть которого сводится к тому, что установить виновных не представляется возможным из-за того, что проблема комплексная", - добавляет нардеп.

ВСК ищет ответственных за ситуацию исключительно среди ТОП-менеджеров компании, а не среди рядовых железнодорожников. Именно они являются первоисточником всех сбоев в работе УЗ, уточнила Гришина, добавляя, что ВСК привлечет к процессу правоохранительные органы.

Кроме того, она отметила, что "Укрзализныця" видит ответственным за проблему дефицита исправных вагонов и локомотивов для обеспечения перевозок члена правления Франтишека Буреша. Его фамилия, по словам Гришиной, фигурирует в промежуточном отчете ВСК.

"Поэтому теперь будем добиваться соответствующих кадровых решений", - обещает она.

Отдельно Гришина прокомментировала целесообразность введения дополнительной - седьмой должности члена правления "Укрзализныци".

"Мое мнение - Боливар не вынесет семерых. Я разделяю обеспокоенность железнодорожников и, насколько я понимаю, это вынужденный шаг. Члена правления должны были заменить, но что-то пошло не так, и была введена дополнительная должность", - пишет Гришина, уточняя, что обоснованность указанного решения станет предметом для изучения ВСК.

Дополнение

Работа профильной ВСК продолжится с этой недели.

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