Голова ТСК Гришина: "Укрзалізниця" провалила доставку вантажів і сплатить штраф
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. За несвоєчасну доставку вантажів у 2019-2021 роках "Укрзалізниця" сплатить 377,8 млн грн штрафів. Про це повідомила голова профільної Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина, передає УНН.
Утім, винуватців за провал доставки вантажів в “Укрзалізниці” так і не знайшли.
“ТСК просила назвати конкретних винуватців ситуації з провалом доставки вантажів, натомість надійшла відповідь за підписом — в.о. члена правління АТ "Укрзалізниця“ Романа Черніцького та директора з комерційної та логістичної роботи компанії Олександра Заруби, суть якої зводиться до того, що встановити винних не вбачається можливим через те, що проблема комплексна”, — додає нардеп.
ТСК шукає відповідальних за ситуацію виключно серед ТОП-менеджерів компанії, а не серед рядових залізничників. Саме вони є першоджерелом усіх збоїв у роботі УЗ, уточнила Гришина, додаючи, що ТСК залучить до процесу правоохоронні органи.
Окрім того вона зазначила, що “Укрзалізниця” вбачає відповідальним за проблему дефіциту справних вагонів та локомотивів для забезпечення перевезень члена правління Франтішека Буреша. Його прізвище, за словами Гришиної, фігурує в проміжному звіті ТСК.
"Тож тепер домагатимемось відповідних кадрових рішень“, — обіцяє вона.
Окремо Гришина прокоментувала доцільність запровадження додаткової — сьомої посади члена правління “Укрзалізниці”.
“Моя думка — Болівар не винесе сімох. Я поділяю стурбованість залізничників й, наскільки я розумію, це вимушений крок.
Члена правління мали замінити, але щось пішло не так, і було введено додаткову посаду”, — пише Гришина, уточнюючи, що обґрунтованість вказаного рішення стане предметом для вивчення ТСК.
Доповнення
Робота профільної ТСК продовжиться з цього тижня.