Председатель парламента Турции объявил о своей отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Бина Йылдырым объявил об отставке с поста председателя Великого национального собрания (парламента) Турции (ВНСТ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu Agency.
"Сегодня я покидаю пост председателя Великого национального собрания Турции. Первое, что я сделаю после этого мероприятия - подам в ВНСТ прошение об отставке", - заявил Йылдырым на мероприятии с участием бывших глав ВНСТ, а также депутатов парламента Турции 27-го созыва.
По его словам, выборы нового спикера состоятся 19 февраля в 9:00 по турецкому времени (8:00 по киевскому времени). Йылдырым сообщил, что до избрания нового председателя ВНСТ его обязанности будет исполнять депутат парламента Джелал Аднан.
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Ранее Бина Йылдырым заявил, что 18 февраля сложит с себя полномочия спикера парламента в связи с выдвижением его кандидатуры на пост мэра Стамбула.
Как сообщал УНН, Парламент Турции одобрил законопроект о досрочных выборах.