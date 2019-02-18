Председатель парламента Турции объявил о своей отставке

"Сегодня я покидаю пост председателя Великого национального собрания Турции. Первое, что я сделаю после этого мероприятия - подам в ВНСТ прошение об отставке", - заявил Йылдырым на мероприятии с участием бывших глав ВНСТ, а также депутатов парламента Турции 27-го созыва.

По его словам, выборы нового спикера состоятся 19 февраля в 9:00 по турецкому времени (8:00 по киевскому времени). Йылдырым сообщил, что до избрания нового председателя ВНСТ его обязанности будет исполнять депутат парламента Джелал Аднан.

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Ранее Бина Йылдырым заявил, что 18 февраля сложит с себя полномочия спикера парламента в связи с выдвижением его кандидатуры на пост мэра Стамбула.

Как сообщал УНН, Парламент Турции одобрил законопроект о досрочных выборах.