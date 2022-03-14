Глава Одесской ОГА предупредил об угрозе высадки десанта РФ на морское побережье
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Марченко предупреждает об угрозе высадки морского десанта на побережье Черного моря. Об этом он сообщил в своем Telegram, пишет УНН.
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“Добрый вечер, Одесская область. Сегодня в области все спокойно. Сейчас существует угроза высадки морского десанта на наше побережье. Но наши военнослужащие готовы к этому. И все, что увидит враг - это дно Черного моря”, - заявил Марченко.
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Глава ОГА также сообщил, что провел селекторное совещание с главами районных гражданских военных администраций. Определили основные задачи по организации образовательного процесса, обеспечению продуктов питания и горюче-смазочных материалов.
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Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Одесской области сохраняется риск высадки российского десанта на побережье.
В Одессе продолжается активная подготовка к атаке русских войск. На прошлой неделе в городе была сформирована вторая бригада территориальной обороны.