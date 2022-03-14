Голова Одеської ОДА попередив про загрозу висадки десанту РФ на морське узбережжя
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Марченко попереджає про загрозу висадки морського десанту на узбережжя Чорного моря. Про це він повідомив у своєму Telegram, пише УНН.
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“Доброго вечора, Одещина. Сьогодні в області все спокійно. Наразі існує загроза висадки морського десанту на наше узбережжя. Але наші військовослужбовці готові до цього. І все, що побачить ворог - це дно Чорного моря”, - заявив Марченко.
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Голова ОДА також повідомив, що провів селекторну нараду з головами районних цивільних військових адміністрацій. Визначили основні завдання щодо організації освітнього процесу, забезпечення продуктів харчування та паливно-мастильних матеріалів.
Додамо
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в Одеській області зберігається ризик висадження російського десанту на узбережжя.
В Одесі триває активна підготовка до атаки російських військ. Минулого тижня у місті була сформована друга бригада територіальної оборони.