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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Ризик висадки десанту РФ зберігається - Одеська ОВА

Ризик висадки десанту РФ зберігається - Одеська ОВА

Київ • УНН

 • 84864 перегляди

ОДЕСА. 14 березня. УНН. В Одеській області зберігається ризик висадження російського десанту на узбережжя. Про це 14 березня повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.

ОКрім того, росіяни можуть спробувати атакувати з повітря або по суші, але українські військові готові до такого сценарію, додав Братчук.

«Нехай спробують десант, удари з повітря чи суші – ми готові», – зазначив Братчук.

13 березня у Міноборони Великої Британії повідомили, що війська РФ намагаються обійти Миколаїв, щоб просунутися у бік Одеси.

Зазначимо, що в Одесі триває активна підготовка до атаки російських військ. Минулого тижня у місті була сформована друга бригада територіальної оборони.

Українські Національні Новини

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