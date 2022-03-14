Ризик висадки десанту РФ зберігається - Одеська ОВА
Київ • УНН
ОДЕСА. 14 березня. УНН. В Одеській області зберігається ризик висадження російського десанту на узбережжя. Про це 14 березня повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
ОКрім того, росіяни можуть спробувати атакувати з повітря або по суші, але українські військові готові до такого сценарію, додав Братчук.
«Нехай спробують десант, удари з повітря чи суші – ми готові», – зазначив Братчук.
13 березня у Міноборони Великої Британії повідомили, що війська РФ намагаються обійти Миколаїв, щоб просунутися у бік Одеси.
Зазначимо, що в Одесі триває активна підготовка до атаки російських військ. Минулого тижня у місті була сформована друга бригада територіальної оборони.