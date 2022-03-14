Риск высадки десанта РФ сохраняется - Одесская ОВА

Кроме того, россияне могут попытаться атаковать с воздуха или по суше, но украинские военные готовы к такому сценарию, добавил Братчук.

"Пусть попробуют десант, удары с воздуха или суши - мы готовы", - отметил Братчук.

13 марта в Минобороны Великобритании сообщили, что войска РФ пытаются обойти Николаев, чтобы продвинуться в сторону Одессы.

Отметим, что в Одессе продолжается активная подготовка к атаке российских войск. На прошлой неделе в городе была сформирована вторая бригада территориальной обороны.