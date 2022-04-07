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Председатель ОГА: ситуация в Николаеве спокойная, но угроза ударов российских оккупантов с применением реактивных систем залпового огня - остается

Киев • УНН

 • 225069 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в эфире телемарафона рассказал, что ситуация в Николаеве спокойная, и за вчерашний день вражеских обстрелов города не было, но угроза ударов российских оккупантов с применением реактивных систем залпового огня - остается, информирует УНН.

Председатель ОГА: ситуация в Николаеве спокойная, но угроза ударов российских оккупантов с применением реактивных систем залпового огня - остается

Детали

Ким заявил, что в Николаеве в среду было спокойнее, чем днем ранее.

"По линии фронта идут бои, очень тяжелые, там тяжелое продвижение. Что касается ситуации в городе, то за сегодня она была спокойна", - сказал он.

Председатель ОГА отметил, что войска рф находятся от Николаева на расстоянии, которое позволяет доставать город из РСЗО.

"Там 40-50 километров. Они могут этими системами "Градами" обстреливать нашу область и город тоже. Спокойно более-менее себя не может чувствовать никто, поскольку они используют системы "Калибр", который работает по всей территории Украины. Поэтому нигде в области не спокойно", - подчеркнул он.

Также Ким прокомментировал фейки, которые враг распространяет в сети, в частности о якобы окружении Николаева.

"Там очень много может быть целей. Может они проверяют, как эти фейки действуют, положение вещей и напряжение в городе, может они хотят прикрыть еще свои действия. Проверяют реакцию людей на любой вброс информации", - отметил он.

Напомним 

Ким показал меткий выстрел украинских воинов.

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