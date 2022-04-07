Голова ОДА: ситуація в Миколаєві спокійна, але загроза ударів російських окупантів із застосуванням реактивних систем залпового вогню - залишається

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Кім заявив, що в Миколаєві в середу було спокійніше, ніж днем раніше.

"По лінії фронту йдуть бої, дуже важкі, там важке просування. Що стосується ситуації в місті, то за сьогодні вона була спокійна", - сказав він.

Голова ОДА зазначив, що війська рф знаходяться від Миколаєва на відстані, яка дозволяє діставати місто з РСЗВ.

"Там 40-50 кілометрів. Вони можуть цими системами, "Градами" обстрілювати нашу область і місто також. Спокійно більш-менш себе не може відчувати ніхто, оскільки вони використовують системи "Калібр", який працює по всій території України. Тому ніде в області - не спокійно", - наголосив він.

Також Кім прокоментував фейки, які ворог поширює в мережі, зокрема про нібито оточення Миколаєва.

"Там дуже багато може бути цілей. Може вони перевіряють, як ці фейки діють, стан речей і напругу в місті, може вони хочуть прикрити ще свої дії... Перевіряють реакцію людей на будь-який вкид інформації", - зазначив він.

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