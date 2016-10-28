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Глава НКРЭКУ задекларировал 390 тыс. долларов наличности

Глава НКРЭКУ задекларировал 390 тыс. долларов наличности

Киев • УНН

 • 10216 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк задекларировал 390 тыс. долларов США и 60 тыс. евро наличных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на декларацию чиновника, обнародованную в системе е-декларирования.

Д.Вовк задекларировал два земельных участка (более 3,3 квадратных м в селе Березовка Макаровского района Киевской области и участок площадью чуть более тысячи квадратных метров в селе Зеленый Бор Васильковского района Киевской области).

У главы комиссии также дом площадью 243,2 квадратных метра (Зеленый Бор) и квартира в Киеве площадью чуть более 41 квадратного метра (приобретена в 2014 году). Также в общей собственности (33%) находится еще одна квартира в столице, общей площадью более 80 квадратных метров.

Среди дорогих вещей Д.Вовк задекларировал двое часов марок IWC и Ulysse Nardin.

Глава комиссии имеет автомобиль Infiniti M35 2014 года выпуска.

Как глава комиссии он заработал 68 тыс. 997 грн. Д.Вовк не указал других доходов, в то же время он указал наличные средства в размере 390 тыс. долларов США и 60 тыс. евро.

Как сообщал УНН, А.Сытник задекларировал почти 904 тыс. грн зарплаты в НАБУ.

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