Глава НКРЭКУ задекларировал 390 тыс. долларов наличности

Д.Вовк задекларировал два земельных участка (более 3,3 квадратных м в селе Березовка Макаровского района Киевской области и участок площадью чуть более тысячи квадратных метров в селе Зеленый Бор Васильковского района Киевской области).

У главы комиссии также дом площадью 243,2 квадратных метра (Зеленый Бор) и квартира в Киеве площадью чуть более 41 квадратного метра (приобретена в 2014 году). Также в общей собственности (33%) находится еще одна квартира в столице, общей площадью более 80 квадратных метров.

Среди дорогих вещей Д.Вовк задекларировал двое часов марок IWC и Ulysse Nardin.

Глава комиссии имеет автомобиль Infiniti M35 2014 года выпуска.

Как глава комиссии он заработал 68 тыс. 997 грн. Д.Вовк не указал других доходов, в то же время он указал наличные средства в размере 390 тыс. долларов США и 60 тыс. евро.

Как сообщал УНН, А.Сытник задекларировал почти 904 тыс. грн зарплаты в НАБУ.