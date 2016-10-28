Голова НКРЕКП задекларував 390 тисяч доларів готівки

Д.Вовк задекларував дві земельні ділянки (понад 3,3 метрів квадратних у селі Березівка Макарівського району Київської області та ділянка площею трохи більше тисячі квадратних метрів у селі Зелений Бір Васильківського району Київської області).

У голови комісії також є будинок площею 243,2 квадратних метри (Зелени Бір) та квартира у Києві площею трохи більше 41 квадратного метра (придбана у 2014 році). Також у спільній власності (33%) перебуває ще одна квартира у столиці, загальною площею понад 80 квадратних метрів.

Серед вартісних речей Д.Вовк задекларував два годинники марок IWC та Ulysse Nardin.

Голова комісії має автомобіль Infiniti M35 2014 року.

Як голова комісії він заробив 68 тисяч 997 грн. Д.Вовк не вказав інших доходів, водночас він вказав готівкові кошти у розмірі 390 тисяч доларів США та 60 тисяч євро.

Як повідомляв УНН, А.Ситник задекларував майже 904 тис. грн зарплати у НАБУ.