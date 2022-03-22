Глава НБУ призвал международные банковские группы прекратить деятельность на территории рф
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко призвал руководителей международных банковских групп прекратить любую работу своих дочерних учреждений и филиалов на территории России и присоединиться к международным мерам, направленным на уменьшение возможности экономики агрессора финансировать военные действия в Украине. Об этом информирует пресс-служба НБУ, пишет УНН.
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"Продолжение работы на территории россии может нести дополнительные репутационные риски для ваших организаций не только в нашей стране, а в Европе в целом. Ведь в своей борьбе против оккупанта Украина получила поддержку не только большинства европейских правительств и представителей международного бизнес-сообщества, но и общественности этих стран", - отметил Шевченко в обращении в финучреждения.
Детали
По его словам, любые финансовые операции с учреждениями страны-агрессора и как следствие уплата налогов в ее бюджет и в дальнейшем будут способствовать финансированию военных преступлений и террористических актов против мирного населения Украины.
Отмечается, что расширение географии военных действий и акты террора против мирного населения указывают на то, что принятые до сих пор меры являются недостаточно действенными.
"Ввиду этого важно и в дальнейшем усиливать давление на агрессора для ослабления его позиций. Прекращение деятельности на российском рынке банковских групп, которые являются лидерами мирового рынка финансовых услуг, усилит влияние уже примененных мировым сообществом экономических санкций к россии”, - отмечают в НБУ.
Ранее
Как писал УНН, на прошлой неделе Национальный банк Украины обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка рф.