Голова НБУ закликав міжнародні банківські групи припинити діяльність на території рф

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"Продовження роботи на території росії може нести додаткові репутаційні ризики для ваших організацій не лише в нашій країні, а у Європі загалом. Адже у своїй боротьбі проти окупанта Україна отримала підтримку не тільки більшості європейських урядів та представників міжнародної бізнес-спільноти, але й громадськості цих країн", – наголосив Шевченко у зверненні до фінустанов.

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З його слів, будь-які фінансові операції з установами країни-агрессора і як наслідок сплата податків до її бюджету й надалі сприятимуть фінансуванню військових злочинів і терористичних актів проти мирного населення України.

Зазначається, що розширення географії військових дій та акти терору проти мирного населення вказують на те, що вжиті до сьогодні заходи є недостатньо дієвими.

“З огляду на це важливо й надалі посилювати тиск на агресора для послаблення його позицій. Припинення діяльності на російському ринку банківських груп, які є лідерами світового ринку фінансових послуг, посилить вплив вже застосованих світовою спільнотою економічних санкцій до росії”, - зазначають в НБУ.

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Як писав УНН, минулого тижня Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку рф.