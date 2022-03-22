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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Голова НБУ закликав міжнародні банківські групи припинити діяльність на території рф

Голова НБУ закликав міжнародні банківські групи припинити діяльність на території рф

Київ • УНН

 • 96713 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Голова Національного банку України Кирило Шевченко закликав керівників міжнародних банківських груп припинити будь-яку роботу своїх дочірніх установ та філій на території росії та долучитися до міжнародних заходів, спрямованих на зменшення можливості економіки агресора фінансувати військові дії в Україні. Про це інформує пресслужба НБУ, пише УНН.

Цитата

"Продовження роботи на території росії може нести додаткові репутаційні ризики для ваших організацій не лише в нашій країні, а у Європі загалом. Адже у своїй боротьбі проти окупанта Україна отримала підтримку не тільки більшості європейських урядів та представників міжнародної бізнес-спільноти, але й громадськості цих країн", – наголосив Шевченко у зверненні до фінустанов.

Деталі

З його слів, будь-які фінансові операції з установами країни-агрессора і як наслідок сплата податків до її бюджету й надалі сприятимуть фінансуванню військових злочинів і терористичних актів проти мирного населення України.

Зазначається, що розширення географії військових дій та акти терору проти мирного населення вказують на те, що вжиті до сьогодні заходи є недостатньо дієвими.

“З огляду на це важливо й надалі посилювати тиск на агресора для послаблення його позицій. Припинення діяльності на російському ринку банківських груп, які є лідерами світового ринку фінансових послуг, посилить вплив вже застосованих світовою спільнотою економічних санкцій до росії”, - зазначають в НБУ.

Раніше

Як писав УНН, минулого тижня Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку рф.

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