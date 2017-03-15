Глава Нацполиции прокомментировал конфликт в Славянске

С.Князев отметил, что уже не первый раз полицейских пытаются спровоцировать на совершение действий, противоречащих действующему законодательству. В свою очередь полицейские в очередной раз демонстрируют свою несокрушимость, порядочность и профессионализм.

"Мы готовы выдержать и противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране со стороны как внешнего врага, так и внутренних оппонентов", - отметил он.

Напомним, полиция обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой дать оценку действиям народного депутата, под руководством которого было совершено нападение на полицейских в Славянске.

Кроме того, С.Князев заверил, что полиция будет выполнять решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

Также напомним, что работники полиции Донецкой области рассказали о событиях, которые произошли 14 марта на блокпосту в Славянске.

Как сообщал УНН, вчера на въезде в Славянск между активистами блокады и правоохранителями произошло столкновение.