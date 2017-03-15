Глава Нацполиции прокомментировал конфликт в Славянске
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Полиция будет противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, комментируя события на блокпосту в Славянске, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
С.Князев отметил, что уже не первый раз полицейских пытаются спровоцировать на совершение действий, противоречащих действующему законодательству. В свою очередь полицейские в очередной раз демонстрируют свою несокрушимость, порядочность и профессионализм.
"Мы готовы выдержать и противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране со стороны как внешнего врага, так и внутренних оппонентов", - отметил он.
Напомним, полиция обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой дать оценку действиям народного депутата, под руководством которого было совершено нападение на полицейских в Славянске.
Кроме того, С.Князев заверил, что полиция будет выполнять решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.
Также напомним, что работники полиции Донецкой области рассказали о событиях, которые произошли 14 марта на блокпосту в Славянске.
Как сообщал УНН, вчера на въезде в Славянск между активистами блокады и правоохранителями произошло столкновение.