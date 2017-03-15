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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120887 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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11 марта, 14:39 • 131302 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125547 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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11 марта, 11:14 • 107574 просмотра

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Глава Нацполиции прокомментировал конфликт в Славянске

Глава Нацполиции прокомментировал конфликт в Славянске

Киев  •  УНН

 • 10420 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Полиция будет противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, комментируя события на блокпосту в Славянске, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

С.Князев отметил, что уже не первый раз полицейских пытаются спровоцировать на совершение действий, противоречащих действующему законодательству. В свою очередь полицейские в очередной раз демонстрируют свою несокрушимость, порядочность и профессионализм.

"Мы готовы выдержать и противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране со стороны как внешнего врага, так и внутренних оппонентов", - отметил он.

Напомним, полиция обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой дать оценку действиям народного депутата, под руководством которого было совершено нападение на полицейских в Славянске.

Кроме того, С.Князев заверил, что полиция будет выполнять решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

Также напомним, что работники полиции Донецкой области рассказали о событиях, которые произошли 14 марта на блокпосту в Славянске.

Как сообщал УНН, вчера на въезде в Славянск между активистами блокады и правоохранителями произошло столкновение.

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