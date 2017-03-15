Голова Нацполіції прокоментував конфлікт в Слов'янську
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Поліція протидіятиме будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні. Про це заявив голова Нацполіції України Сергій Князєв, коментуючи події на блокпості у Слов’янську, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
С.Князєв зазначив, що вже не вперше працівників поліції намагаються спровокувати на вчинення дій, що суперечать чинному законодавству. В свою чергу поліцейські в черговий раз демонструють свою незламність, порядність та професіоналізм.
“Ми готові витримати та протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні з боку як зовнішнього ворога, так і внутрішніх опонентів”, — зазначив він.
Нагадаємо, поліція звернулася до Генеральної прокуратури України з проханням дати оцінку діям народного депутата, під керівництвом якого було здійснено напад на поліцейських у Слов’янську.
Крім того, С.Князєв запевнив, що поліція виконуватиме рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо припинення переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.
Також нагадаємо, що працівники поліції Донеччини розповіли про події, які відбулися 14 березня на блокпосту у Слов’янську.
Як повідомляв УНН, вчора на в’їзді у Слов’янськ між активістами блокади та правоохоронцями сталася сутичка.