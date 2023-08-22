Глава МИД Венгрии Сийярто утвердил назначение нового посла Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утвердил решение относительно нового посла Украины в Венгрии Федора Шандора, сообщает со ссылкой на источники ATV, пишет УНН.
Детали
"Как нам стало известно, Петер Сийярто уже поставил министерскую подпись под решением о принятии заявления Шандора Федира - это подтвердили несколько наших источников", - говорится в сообщении.
Как отмечается, после того, как министр иностранных дел Венгрии одобрил кандидатуру назначенного посла Украины в Будапеште, "Федор Шандор может прибыть в ближайшее время".
Ранее, 8 августа, президент Венгрии Каталин предварительно согласовала нового посла Украины в Венгрии Федора Шандора.
Справочно
Федор Шандор - доктор философских наук, кандидат социологических наук, профессор Ужгородского национального университета, депутат Закарпатского областного совета 8 созыва от партии "Слуга народа". Как сообщает "Чесно", в 2022 году во время полномасштабного вторжения россии Федор Шандор вступил в ТрО.
Дополнение
До июля 2022 года послом Украины в Венгрии была Людмила Непоп. После того, как Президент Владимир Зеленский уволил ее, временным поверенным в делах Украины в Венгрии является Иштван Балог.