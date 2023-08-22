Голова МЗС Угорщини Сійярто затвердив призначення нового посла України - ЗМІ

Деталі

"Як нам стало відомо, Петер Сійярто вже поставив міністерський підпис під рішенням про ухвалення заяви Шандора Федіра - це підтвердили кілька наших джерел", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, після того, як міністр закордонних справ Угорщини схвалив кандидатуру призначеного посла України в Будапешті, "Федір Шандор може прибути найближчим часом".

Раніше, 8 серпня, президентка Угорщини Каталін попередньо узгодила нового посла України в Угорщині Федора Шандора.

Довідково

Федір Шандор - доктор філософських наук, кандидат соціологічних наук, професор Ужгородського національного університету, депутат Закарпатської обласної ради 8 скликання від партії "Слуга народу". Як повідомляє "Чесно", у 2022 році під час повномасштабного вторгнення росії Федір Шандор вступив до ТрО.

Доповнення

До липня 2022 року послом України в Угорщині була Людмила Непоп. Після того, як Президент Володимир Зеленський звільнив її, тимчасовим повіреним у справах України в Угорщині є Іштван Балог.