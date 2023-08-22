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Голова МЗС Угорщини Сійярто затвердив призначення нового посла України - ЗМІ

Голова МЗС Угорщини Сійярто затвердив призначення нового посла України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 701896 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто затвердив рішення щодо нового посла України в Угорщині Федора Шандора, повідомляє з посиланням на джерела ATV, пише УНН.

Деталі

"Як нам стало відомо, Петер Сійярто вже поставив міністерський підпис під рішенням про ухвалення заяви Шандора Федіра - це підтвердили кілька наших джерел", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, після того, як міністр закордонних справ Угорщини схвалив кандидатуру призначеного посла України в Будапешті, "Федір Шандор може прибути найближчим часом".

Раніше, 8 серпня, президентка Угорщини Каталін попередньо узгодила нового посла України в Угорщині Федора Шандора.

Довідково

Федір Шандор - доктор філософських наук, кандидат соціологічних наук, професор Ужгородського національного університету, депутат Закарпатської обласної ради 8 скликання від партії "Слуга народу". Як повідомляє "Чесно", у 2022 році під час повномасштабного вторгнення росії Федір Шандор вступив до ТрО.

Доповнення

До липня 2022 року послом України в Угорщині була Людмила Непоп. Після того, як Президент Володимир Зеленський звільнив її, тимчасовим повіреним у справах України в Угорщині є Іштван Балог.

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