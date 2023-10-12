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Глава МИД Румынии обратилась к россии после обнаружения воронки в результате ночной атаки рф на Украину

Киев • УНН

 • 609237 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Глава МИД Румынии Луминица Одобеску в четверг призвала рф прекратить военные преступления после обнаружения воронки от дрона после ночной дроновой атаки российских войск на Украину, пишет УНН.

Цитата

"Гнусные атаки россии на гражданскую инфраструктуру Украины снова имели серьезные последствия на территории Румынии. Новые доказательства влияния были обнаружены на румынской земле. Мы призываем россию прекратить эти военные преступления", - написала Одобеску в соцсети X.

Напомним

Румыния нашла воронку от дрона после российской атаки на украинскую инфраструктуру.

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