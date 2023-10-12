Голова МЗС Румунії звернулася до росії після виявлення вирви внаслідок нічної атаки рф на Україну

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"Гидкі атаки росії на цивільну інфраструктуру України знову мали серйозні наслідки на території Румунії. Нові докази впливу були виявлені на румунській землі. Ми закликаємо росію припинити ці воєнні злочини", - написала Одобеску у соцмережі X.

Нагадаємо

Румунія знайшла вирву від дрона після російської атаки на українську інфраструктуру.