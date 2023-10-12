Голова МЗС Румунії звернулася до росії після виявлення вирви внаслідок нічної атаки рф на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Голова МЗС Румунії Лумініца Одобеску у четвер закликала рф припинити воєнні злочини після виявлення вирви від дрона після нічної дронової атаки російських військ на Україну, пише УНН.
Цитата
"Гидкі атаки росії на цивільну інфраструктуру України знову мали серйозні наслідки на території Румунії. Нові докази впливу були виявлені на румунській землі. Ми закликаємо росію припинити ці воєнні злочини", - написала Одобеску у соцмережі X.
Нагадаємо
Румунія знайшла вирву від дрона після російської атаки на українську інфраструктуру.