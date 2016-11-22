Глава МИД РФ прокомментировал возможность встречи министров "нормандской четверки"

"Внешнеполитические помощники (лидеров "нормандской четверки" - ред.) находятся в постоянном контакте... Проведение встречи министров "нормандской четверки" обусловлено наличием "дорожной карты", которую можно принять", - сказал С.Лавров.

"Пока такого консенсуса не просматривается", - добавил он.

Напомним, лидеры Украины и ФРГ П.Порошенко и А.Меркель договорились о встрече глав МИД стран "нормандской четверки".