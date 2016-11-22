Глава МИД РФ прокомментировал возможность встречи министров "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Возможность встречи министров "нормандской четверки" (Украина, РФ, ФРГ, Франция) пока не просматривается, поскольку не согласована "дорожная карта" по Донбассу, которую они должны принять. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Внешнеполитические помощники (лидеров "нормандской четверки" - ред.) находятся в постоянном контакте... Проведение встречи министров "нормандской четверки" обусловлено наличием "дорожной карты", которую можно принять", - сказал С.Лавров.
"Пока такого консенсуса не просматривается", - добавил он.
Напомним, лидеры Украины и ФРГ П.Порошенко и А.Меркель договорились о встрече глав МИД стран "нормандской четверки".