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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Глава МИД РФ прокомментировал возможность встречи министров "нормандской четверки"

Киев • УНН

 • 9244 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Возможность встречи министров "нормандской четверки" (Украина, РФ, ФРГ, Франция) пока не просматривается, поскольку не согласована "дорожная карта" по Донбассу, которую они должны принять. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Глава МИД РФ прокомментировал возможность встречи министров "нормандской четверки"

"Внешнеполитические помощники (лидеров "нормандской четверки" - ред.) находятся в постоянном контакте... Проведение встречи министров "нормандской четверки" обусловлено наличием "дорожной карты", которую можно принять", - сказал С.Лавров.

"Пока такого консенсуса не просматривается", - добавил он.

Напомним, лидеры Украины и ФРГ П.Порошенко и А.Меркель договорились о встрече глав МИД стран "нормандской четверки".

Украинские Национальные Новости

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