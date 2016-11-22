Голова МЗС РФ прокоментував можливість зустрічі міністрів "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Можливість зустрічі міністрів "нормандської четвірки" (Україна, РФ, ФРН, Франція) поки не проглядається, оскільки не узгоджена "дорожня карта" щодо Донбасу, яку вони повинні схвалити. Про це заявив у вівторок голова МЗС РФ Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Зовнішньополітичні помічники (лідерів "нормандської четвірки" - ред.) перебувають в постійному контакті... Проведення зустрічі міністрів "нормандської четвірки" зумовлене наявністю "дорожньої карти", яку можна схвалити", - сказав С.Лавров.
"Поки такого консенсусу не проглядається", - додав він.
Нагадаємо, лідери України і ФРН П.Порошенко та А.Меркель домовились про зустріч голів МЗС країн "нормандської четвірки".