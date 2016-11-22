Голова МЗС РФ прокоментував можливість зустрічі міністрів "нормандської четвірки"

"Зовнішньополітичні помічники (лідерів "нормандської четвірки" - ред.) перебувають в постійному контакті... Проведення зустрічі міністрів "нормандської четвірки" зумовлене наявністю "дорожньої карти", яку можна схвалити", - сказав С.Лавров.

"Поки такого консенсусу не проглядається", - додав він.

Нагадаємо, лідери України і ФРН П.Порошенко та А.Меркель домовились про зустріч голів МЗС країн "нормандської четвірки".