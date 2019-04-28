Глава МИД Литвы написал поздравление с Пасхой на украинском

“Искренне поздравляю православных братьев и сестер в Литве и во всем мире с Пасхой! Пусть радость Воскресения принесет счастье и покой в Ваш дом. Христос Воскрес!”, — говорится в сообщении политика.

Глава МИД Литвы известнен своим доброжелательным отношением к Украине. Ранее, еще в 2017 году, Линкявичюс в Одессе поздравил украинцев с безвизовым режимом и заявил, что Украина всегда была в Европе.

В частности, на фоне скандала с идеей президента России про “паспортизацию жителей ОРДЛО” — резко осудил указ Путина. Чуть позже в МИД Литвы заявили, что не исключают новых санкций за российский указ о паспортах.

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В целом, Линас Линкявичюс, как представитель Литвы на международной арене, является последовательным критиком действий современной российской власти. Так, на фоне агрессии РФ в Керченском проливе, когда российские военные захватили украинских моряков, Ликявичюс заявил, что Азовское море не принадлежит России, и, в частности призвал немедленно освободить самих моряков. Также, в Литве запустили сайт для отслеживания российской пропаганды, назвав его “Ватники”.

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Искренне поздравляю православных братьев и сестер в Литве и во всем мире с Пасхой! Пусть радость Воскресения принесет счастье и покой в Ваш дом. Христос Воскрес!