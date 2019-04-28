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Голова МЗС Литви написав привітання з Великоднем українською

Голова МЗС Литви написав привітання з Великоднем українською

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Очільник Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс привітав литовців з Великоднем українською мовою. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог Лінкявічюса у Twitter.

“Щиро вітаю православних братів і сестер у Литві та в усьому світі з Великоднем! Нехай радість Воскресіння принесе щастя і спокій у Ваш дім. Христос Воскрес!”, — йдеться у повідомленні політика.

Очільник МЗС Литви відомий своїм доброзичливим відношенням до України. Раніше, ще у 2017 році, Лінкявічюс в Одесі привітав українців з безвізовим режимом та заявив, що Україна завжди була в Європі.

Зокрема, на тлі скандалу з ідеєю президента Росії щодо “паспортизації мешканців ОРДЛО” — засудив указ Путіна. Трохи пізніше у МЗС Литви заявили, що не виключають нових санкцій через російський указ про паспорти.

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Загалом, Лінас Лінкявічюс, як представник Литви на міжнародній арені, є послідовним критиком дій сучасної російської влади. Так, на тлі агресії РФ у Керченській протоці, коли російські військові захопили українських моряків, Лікявічюс заявив, що Азовське море не належить Росії, та, зокрема закликав негайно звільнити самих моряків. Зокрема, у Литві запустили сайт для відстеження російської пропаганди, назвавши його "Ватники".

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Щиро вітаю православних братів і сестер у Литві та в усьому світі з Великоднем! Нехай радість Воскресіння принесе щастя і спокій у Ваш дім. Христос Воскрес!

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 28 квітня 2019 р.

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