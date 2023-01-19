Глава МИД: Иран не признает аннексию Крыма и четырех других регионов Украины

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"Официальный Тегеран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права. Поэтому, несмотря на то, что отношения между Ираном и россией отличные, мы не признаем вхождение Крыма и еще 4 регионов в состав россии", - сказал министр.

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Иран неоднократно опровергал свою военную причастность к российскому вторжению в Украину, заявив, что Тегеран не принимает чьи-либо стороны в конфликте.

Официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канани заявлял, что "те, кто обвиняет Иран в поддержке одной стороны в войне, сами отправляют оружие воюющей стороне".

Украина, США и западные страны заявляют, что Иран поставил в россию военные беспилотники, которые используются для нападения на гражданские объекты и объекты инфраструктуры, и ввели санкции против Тегерана.

Ранее США заявляли, что иранские эксперты находятся в Крыму, помогая россиянам использовать поставленные Ираном беспилотники.