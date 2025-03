Глава МИД Грузии поздравил с Днем Независимости на украинском

"Поздравляем Украину с Днем Независимости! Счастливого Дня Независимости, Украина! Мы стоим вместе за свободу, территориальную целостность наших стран и европейское будущее", - написал он.

Напомним, посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен на украинском языке заявила, что Германия всегда была рядом с Украиной на пути реформ и будет поддерживать ее и в будущем.

По случаю 28-й годовщины независимости Украины поздравления поступили от Трампа и Елизаветы II.

Также президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с Днем Независимости.

Поздравляем Украину с Днем Независимости! Happy Independence Day, Ukraine We stand together for freedom, territorial integrity of our countries & European future! @MFA_Ukraine

- David Zalkaliani (@DZalkaliani) August 24, 2019