Голова МЗС Грузії привітав з Днем Незалежності українською
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані українською мовою привітав українців з Днем Незалежності. Своє привітання він розмістив у мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Вітаємо Україну з Днем Незалежності! Щасливого Дня Незалежності, Україно! Ми стоїмо разом за свободу, територіальну цілісність наших країн і європейське майбутнє", - написав він.
Нагадаємо, посол Німеччини у Києві Анка Фельдгузен українською мовою заявила, що Німеччина завжди була поруч з Україною на шляху реформ і буде підтримувати її і в майбутньому.
З нагоди 28-ї річниці незалежності України привітання надійшли від Трампа та Єлизавети II.
Також президент Франції Еммануель Макрон привітав Україну з Днем Незалежності.
Вітаємо Україну з Днем Незалежності! Happy Independence Day, Ukraine We stand together for freedom, territorial integrity of our countries & European future! @MFA_Ukraine— David Zalkaliani (@DZalkaliani) August 24, 2019