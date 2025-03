Голова МЗС Грузії привітав з Днем Незалежності українською

"Вітаємо Україну з Днем Незалежності! Щасливого Дня Незалежності, Україно! Ми стоїмо разом за свободу, територіальну цілісність наших країн і європейське майбутнє", - написав він.

Нагадаємо, посол Німеччини у Києві Анка Фельдгузен українською мовою заявила, що Німеччина завжди була поруч з Україною на шляху реформ і буде підтримувати її і в майбутньому.

З нагоди 28-ї річниці незалежності України привітання надійшли від Трампа та Єлизавети II.

Також президент Франції Еммануель Макрон привітав Україну з Днем Незалежності.

Вітаємо Україну з Днем Незалежності! Happy Independence Day, Ukraine We stand together for freedom, territorial integrity of our countries & European future! @MFA_Ukraine

— David Zalkaliani (@DZalkaliani) August 24, 2019