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Глава МИД Греции прибыл с визитом в Одессу

Киев • УНН

 • 103244 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Глава Министерства иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл с визитом в Одессу. Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет УНН.

Глава МИД Греции прибыл с визитом в Одессу

Детали

Сообщается, что глава МИД Греции прилетел в Молдову самолетом, откуда на машине направился в Одессу. Одной из целей визита является доставка гуманитарной помощи.

Ранее Никос Дендиас заявлял, что хочет возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь.

Άφιξη στο αεροδρόμιο του Κισινάου όπου με υποδέχθηκε η πρέσβης στη Ρουμανία (με παράλληλη διαπίστευση στη Μολδαβία) Σοφία Γραμματά και στη συνέχεια διάβαση των. συνόρων Μολδαβίας - #Ουκρανίας, με προορισμό την Οδησσό. pic.twitter.com/VQge4epxoa

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 3, 2022

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед парламентом Греции 7 апреля.

Сообщается, что Зеленский принял приглашение выступить перед Ассамблеей от ее спикера Константиноса Тасуласа после телефонного разговора с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в пятницу.

Украинские Национальные Новости

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