Глава МИД Греции прибыл с визитом в Одессу

Детали

Сообщается, что глава МИД Греции прилетел в Молдову самолетом, откуда на машине направился в Одессу. Одной из целей визита является доставка гуманитарной помощи.

Ранее Никос Дендиас заявлял, что хочет возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь.

Άφιξη στο αεροδρόμιο του Κισινάου όπου με υποδέχθηκε η πρέσβης στη Ρουμανία (με παράλληλη διαπίστευση στη Μολδαβία) Σοφία Γραμματά και στη συνέχεια διάβαση των. συνόρων Μολδαβίας - #Ουκρανίας, με προορισμό την Οδησσό. pic.twitter.com/VQge4epxoa

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед парламентом Греции 7 апреля.

Сообщается, что Зеленский принял приглашение выступить перед Ассамблеей от ее спикера Константиноса Тасуласа после телефонного разговора с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в пятницу.