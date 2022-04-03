Глава МИД Греции прибыл с визитом в Одессу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Глава Министерства иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл с визитом в Одессу. Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что глава МИД Греции прилетел в Молдову самолетом, откуда на машине направился в Одессу. Одной из целей визита является доставка гуманитарной помощи.
Ранее Никос Дендиас заявлял, что хочет возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь.
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Κισινάου όπου με υποδέχθηκε η πρέσβης στη Ρουμανία (με παράλληλη διαπίστευση στη Μολδαβία) Σοφία Γραμματά και στη συνέχεια διάβαση των. συνόρων Μολδαβίας - #Ουκρανίας, με προορισμό την Οδησσό. pic.twitter.com/VQge4epxoa— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 3, 2022
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед парламентом Греции 7 апреля.
Сообщается, что Зеленский принял приглашение выступить перед Ассамблеей от ее спикера Константиноса Тасуласа после телефонного разговора с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в пятницу.