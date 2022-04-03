Голова МЗС Греції прибув із візитом до Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Голова Міністерства закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибув з візитом до Одеси. Про це він повідомив у своєму Twitter, пише УНН.
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Повідомляється, що голова МЗС Греції прилетів до Молдови літаком, звідки на машині попрямував до Одеси. Однією з цілей візиту є доставка гуманітарної допомоги.
Раніше Нікос Дендіас заявляв, що хоче очолити гуманітарну місію в Маріуполь.
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Κισινάου όπου με υποδέχθηκε η πρέσβης στη Ρουμανία (με παράλληλη διαπίστευση στη Μολδαβία) Σοφία Γραμματά και στη συνέχεια διάβαση των. συνόρων Μολδαβίας - #Ουκρανίας, με προορισμό την Οδησσό. pic.twitter.com/VQge4epxoa— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 3, 2022
Додамо
Президент України Володимир Зеленський виступить перед парламентом Греції 7 квітня.
Повідомляється, що Зеленський прийняв запрошення виступити перед Асамблеєю від її спікера Константіноса Тасуласа після телефонної розмови з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом у п'ятницю.