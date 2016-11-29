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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Глава МИД Франции назвал контрпродуктивной отмену санкций в отношении РФ

Киев • УНН

 • 8269 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Отмена Евросоюзом санкций в отношении России ослабит усилия, направленные на разрешение кризиса в Украине, предоставляя победу Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро во вторник перед встречей министров "нормандской четверки", передает УНН со ссылкой на Reuters.

Глава МИД Франции назвал контрпродуктивной отмену санкций в отношении РФ

"Это приведет к ослаблению цели - урегулирование этого конфликта и стало бы победой для тех, кто ставит под угрозу безопасность страны", - сказал Ж.-М.Эро.

По его словам, на фоне определенных сигналов во Франции, в частности относительно лидерства в президентской гонке Франсуа Фийона, отменить санкции в отношении России "было бы равнозначным уступить Москве".

"Отказаться от минских договоренностей было бы ошибкой для наших стратегических интересов", - добавил глава МИД Франции.

 

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