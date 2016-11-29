Глава МИД Франции назвал контрпродуктивной отмену санкций в отношении РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Отмена Евросоюзом санкций в отношении России ослабит усилия, направленные на разрешение кризиса в Украине, предоставляя победу Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро во вторник перед встречей министров "нормандской четверки", передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Это приведет к ослаблению цели - урегулирование этого конфликта и стало бы победой для тех, кто ставит под угрозу безопасность страны", - сказал Ж.-М.Эро.
По его словам, на фоне определенных сигналов во Франции, в частности относительно лидерства в президентской гонке Франсуа Фийона, отменить санкции в отношении России "было бы равнозначным уступить Москве".
"Отказаться от минских договоренностей было бы ошибкой для наших стратегических интересов", - добавил глава МИД Франции.