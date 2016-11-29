Голова МЗС Франції назвав контрпродуктивним скасування санкцій щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Скасування Євросоюзом санкцій щодо Росії послабить зусилля, спрямовані на вирішення кризи в Україні, надаючи перемогу Москві. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро у вівторок перед зустріччю міністрів "нормандської четвірки", передає УНН з посиланням на Reuters.
"Це призведе до ослаблення мети - врегулювання цього конфлікту і стало б перемогою для тих, хто ставить під загрозу безпеку країни", - сказав Ж.-М.Еро.
З його слів, на фоні певних дзвіночків у Франції, зокрема щодо лідерства у президентських перегонах Франсуа Фійона, скасування санкцій щодо Росії "було б рівнозначним поступитися Москві".
"Відмовитися від мінських домовленостей було б помилкою для наших стратегічних інтересів", - додав голова МЗС Франції.