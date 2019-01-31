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Глава МинВОТ обсудил с делегацией Евросоюза блокаду украинских портов

Киев  •  УНН

 • 11624 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня делегация высокопоставленных чиновников Европейского Союза встретилась с Министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом для обсуждения ситуации в Приазовье, сложившейся в результате блокады Российской Федерацией украинских портов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"На сегодняшний день существует ряд проблем, вызванных противоправными действиями Российской Федерации. Незаконное строительство моста через Керченский пролив привело к ограничению его пропускной способности - кораблей высотой 33 метра", - сказал министр.

По его словам, такие ограничения негативно влияют на работу всей цепи: как терминалов, так и портов, а также судовладельцев, у которых есть свои обязательства и которые испытывают серьезные убытки из-за задержки.

"Из-за выборочный принцип пропуска морских судов Российская Федерация блокирует работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске. Сейчас в Украине есть потребность в создании новых логистических цепей, которые помогли уменьшить экономический ущерб региона Приазовья, например, строительство дороги, которая поможет улучшить перевозки товаров из Мариуполя и Бердянска в другие области Украины", - добавил он.

Черныш обратил внимание на действующие Правительства Украины и международных партнеров проекты, направленные на поддержку пострадавшего населения, а также предложил новые направления, которые могут улучшить жизнь населения и дать толчок для экономического роста региона и развития государственно-частного сотрудничества.

Напомним, 29 января группа должностных лиц Европейского Союза высокого уровня начала важный оценочный визит в Приазовье.

По результатам выводов, которые получит миссия, ЕС проведет оценку того, как усилить поддержку Приазовья - в частности, основываясь на действующих программах и в сотрудничестве с европейскими финансовыми институтами.

Украинские Национальные Новости

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