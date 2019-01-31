Голова МінТОТ обговорив з делегацією Євросоюзу блокаду українських портів

ukru
22 березня, 17:51 • 110197 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 173851 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 147287 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 146302 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 135258 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 121195 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 165786 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 172008 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 157906 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 280099 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.9 м/с
40 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 116590 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 118786 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 115064 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 116559 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 96444 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 198087 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 280102 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 239099 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 220557 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 184755 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 94584 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 89987 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 100980 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 85144 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 103625 перегляди
Актуальне
Голова МінТОТ обговорив з делегацією Євросоюзу блокаду українських портів

Голова МінТОТ обговорив з делегацією Євросоюзу блокаду українських портів

Київ • УНН

 • 11625 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні делегація високопосадовців Європейського Союзу зустрілася з Міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишом для обговорення ситуації в Приазов’ї, що склалася внаслідок блокади Російською Федерацією українських портів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

"На сьогодні існує низка проблем, спричинених протиправними діями Російської Федерації. Незаконне будівництво мосту через Керченську протоку призвело до обмеження її пропускної спроможності - кораблів заввишки 33 метри", - сказав міністр.

За його словами, такі обмеження негативно впливають на роботу всього ланцюга: як терміналів, так і портів, а також судновласників, у яких є свої зобов’язання і які зазнають серйозних збитків через затримки.

"Через вибірковий принцип пропуску морських суден Російська Федерація блокує роботу українських портів у Маріуполі та Бердянську. Наразі в Україні є потреба у створенні нових логістичних ланцюгів, які б допомогли зменшити економічні збитки регіону Приазов’я, наприклад, будівництво дороги, що допоможе покращити перевезення товарів з Маріуполя та Бердянська до інших областей України", – додав він.

Черниш звернув увагу на діючі Уряду України та міжнародних партнерів проекти, спрямовані на підтримку постраждалого населення, а також запропонував нові напрями, які можуть покращити життя населення та дати поштовх для економічного зростання регіону і розвитку державно-приватного співробітництва.

Нагадаємо, 29 січня група посадовців Європейського Союзу високого рівня почала важливий оціночний візит до Приазов’я.

За результатами висновків, які отримає місія, ЄС проведе оцінку того, як посилити підтримку Приазов’я – зокрема, ґрунтуючись на чинних програмах та у співпраці з європейськими фінансовими інституціями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,087.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,018.40