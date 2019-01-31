Голова МінТОТ обговорив з делегацією Євросоюзу блокаду українських портів

"На сьогодні існує низка проблем, спричинених протиправними діями Російської Федерації. Незаконне будівництво мосту через Керченську протоку призвело до обмеження її пропускної спроможності - кораблів заввишки 33 метри", - сказав міністр.

За його словами, такі обмеження негативно впливають на роботу всього ланцюга: як терміналів, так і портів, а також судновласників, у яких є свої зобов’язання і які зазнають серйозних збитків через затримки.

"Через вибірковий принцип пропуску морських суден Російська Федерація блокує роботу українських портів у Маріуполі та Бердянську. Наразі в Україні є потреба у створенні нових логістичних ланцюгів, які б допомогли зменшити економічні збитки регіону Приазов’я, наприклад, будівництво дороги, що допоможе покращити перевезення товарів з Маріуполя та Бердянська до інших областей України", – додав він.

Черниш звернув увагу на діючі Уряду України та міжнародних партнерів проекти, спрямовані на підтримку постраждалого населення, а також запропонував нові напрями, які можуть покращити життя населення та дати поштовх для економічного зростання регіону і розвитку державно-приватного співробітництва.

Нагадаємо, 29 січня група посадовців Європейського Союзу високого рівня почала важливий оціночний візит до Приазов’я.

За результатами висновків, які отримає місія, ЄС проведе оцінку того, як посилити підтримку Приазов’я – зокрема, ґрунтуючись на чинних програмах та у співпраці з європейськими фінансовими інституціями.