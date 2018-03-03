Глава КСУ прогнозирует быстрое принятие решения по закону о депутатской неприкосновенности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Вопрос конституционности отмены депутатской неприкосновенности может быть довольно скоро рассмотрен Конституционным судом Украины. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил председатель КСУ Станислав Шевчук, сообщает УНН.
"Что касается законопроекта о депутатской неприкосновенности уже много выводов КСУ. Я не думаю, что это будет долго. Мы еще не рассматривали этот вопрос, потому что надо было принять регламент. Регламент суда был принят 22 февраля. Поэтому сейчас мы можем приступить к формированию коллегий, сенатов и рассматривать этот вопрос", - сказал Шевчук.
В то же время он отметил, что КСУ "не конвейер по принятию решений".
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Напомним, Верховная Рада в октябре 2017 направила два законопроекта о снятии неприкосновенности с народных депутатов в Конституционный Суд - президентский № 7203 и депутатский № 6773.
Согласно действующему законодательству законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины рассматривается Верховной Радой Украины при наличии заключения Конституционного Суда Украины.