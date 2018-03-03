Голова КСУ прогнозує швидке ухвалення рішення щодо закону про депутатську недоторканність
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Питання конституційності відміни депутатської недоторканності може бути доволі скоро розглянуте Конституційним судом України. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив голова КСУ Станіслав Шевчук, повідомляє УНН.
“Стосовно законопроекту щодо депутатської недоторканності вже було багато висновків КСУ. Я не думаю, що це буде довго. Ми ще не розглядали це питання, тому що треба було ухвалити регламент. Регламент суду був ухвалений 22 лютого. Тому зараз ми можемо приступити до формування колегій, сенатів і розглядати це питання”, — сказав Шевчук.
Водночас він наголосив, що КСУ “не конвеєр з ухвалення рішень”.
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Нагадаємо, Верховна Рада в жовтні 2017 року направила два законопроекти про зняття недоторканності з народних депутатів до Конституційного Суду — президентський № 7203 і депутатський № 6773.
Відповідно до чинного законодавства законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України.