Глава Киевской ОГА: оккупанты оставили психоневрологический интернат, но до сих пор остаются в Бородянке
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Спецподразделение оккупантов, которое в Бородянке зашло на территорию психоневрологического интерната, покинуло здание заведения, но остается на территории населенного пункта. Об этом во время телемарафона сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба, передает УНН.
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"Спецподразделение, зашедшее в этот диспансер где-то около 13 часов, освободило людей, вышло из помещения, вышло из территории. Но они не покинули территорию населенного пункта", - сообщил глава ОГА.
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По его словам, для оставшихся там людей для персонала, который там находится уже гораздо легче.
"Они хоть напуганы и пережили большие стрессы, тем не менее, сейчас уже ситуация уже лучше", - сказал Кулеба.
Глава ОГА добавил, что в интернате условия сложные – нет воды и света, но "тем не менее – людям помогают".
Раньше
Кулеба сообщил, что на территорию психоневрологического интерната в Бородянке вошло подразделение кадыровцев.