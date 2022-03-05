Глава Киевской ОГА: оккупанты оставили психоневрологический интернат, но до сих пор остаются в Бородянке

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"Спецподразделение, зашедшее в этот диспансер где-то около 13 часов, освободило людей, вышло из помещения, вышло из территории. Но они не покинули территорию населенного пункта", - сообщил глава ОГА.

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По его словам, для оставшихся там людей для персонала, который там находится уже гораздо легче.

"Они хоть напуганы и пережили большие стрессы, тем не менее, сейчас уже ситуация уже лучше", - сказал Кулеба.

Глава ОГА добавил, что в интернате условия сложные – нет воды и света, но "тем не менее – людям помогают".

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Кулеба сообщил, что на территорию психоневрологического интерната в Бородянке вошло подразделение кадыровцев.